Almere City FC heeft Annemieke Zijerveld niet nodig voor resultaat tegen NEC

NEC is er zaterdagavond niet in geslaagd om in eigen huis te winnen van Almere City. De ploeg van trainer Alex Pastoor kwam in de eerste helft door een gelukkig doelpunt van Yann Kitala op voorsprong, maar wist deze door een doelpunt van Magnus Mattsson in de tweede helft niet vast te houden. Ondanks de tweede gele kaart van Bart van Rooij twintig minuten voor tijd, werd er niet meer gescoord.

Clubpsycholoog Annemieke Zijerveld ontbreekt zaterdagavond op eigen initiatief op de bank bij Almere City tijdens het uitduel met NEC. Zijerveld besloot een stapje terug te doen, nadat zij zich vorige week publiekelijk uitliet over de lichaamstaal bij de spelers en trainers van Ajax. Zonder haar op de bank was NEC via Sontje Hansen als eerste gevaarlijk. Zijn poging werd getoucheerd door een verdediger van Almere City en belande vervolgens in de handen van doelman Nordin Bakker.

Het eerste kwartier van de wedstrijd was rommelig te noemen. Beide ploegen waren niet sterk in hun passing en mede hierdoor bleven echte kansen uit. Hierna begon er meer dreiging te komen van beide ploegen. Theo Barbet mocht namens Almere City vanuit een gunstige positie aanleggen, maar hij schoot een meter naast. Aan de andere kant kwam een bal gelukkig voor de voeten van Mattsson, die van dichtbij op Bakker stuitte.

Halverwege de eerste helft begon NEC het initiatief te nemen in de wedstrijd. Lasse Schöne sneed met een goede actie naar binnen, maar zijn schot in de korte hoek miste kracht en was een makkelijke prooi voor Bakker. In deze fase van de wedstrijd bleef het bij deze ene kans voor NEC, waardoor Almere City niet in de problemen kwam. Ongeveer tien minuten voor rust kwam de ploeg uit Nijmegen zelfs op voorsprong in Het Goffertstadion. Een vrije trap van Peer Koopmeiners kwam op het hoofd van Kitala. Zijn kopbal leek geen probleem te gaan worden voor doelman Roelfs, maar werd onderweg door een NEC-been aangeraakt en liet de doelman daardoor kansloos: 0-1. Tot ongenoegen van het thuispubliek was het Almere City dat vlak voor rust bijna de voorsprong kon verdubbelen. Na een veelbelovende aanval werd het schot van Stije Resink echter geblokt, waardoor Almere City met een minimale voorsprong de rust in ging.

In de tweede helft van de wedstrijd maakte NEC jacht op de gelijkmaker. De thuisploeg kwam met veel energie uit de kleedkamer, maar wist in de eerste tien minuten van de tweede helft niet verder te komen dan een kopbal van Mathias Ross over het doel van Bakker. Net als in de eerste helft stond het elftal van Almere City goed en leek het weinig moeite te hebben om overeind te blijven. In een poging om in het laatste half uur van de wedstrijd meer te forceren werd bij NEC Elayis Tavsan binnen de lijnen gebracht. Deze wissel leek al snel iets te weeg te brengen bij de thuisploeg. Nadat Bram Nuytinck uit een hoekschop rakelings naast kopte, was het niet veel later Mattsson die zijn ploeg wel op gelijke hoogte zette. Na een vlotte combinatie met Bas Dost was het de Deen die beheerst via de binnenkant van de paal binnen schoot.

Het doelpunt zorgde voor veel vreugde bij de thuissupporters, die in de fase na het doelpunt duidelijk te horen waren. Enkele minuten na de gelijkmaker werd deze vreugde plots minder. Na een domme overtreding kreeg Van Rooij zijn tweede gele kaart van de wedstrijd, waardoor hij mocht gaan douchen. Met een man minder leek het een lastig karwei te gaan worden voor NEC om de volle buit binnen te slepen. In het laatste kwartier van de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en waren er aanvallen over en weer. Namens Almere City kreeg invaller Kornelius Norman Hansen nog een grote kans in de blessuretijd. Gescoord werd er niet meer, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een verdeling van de punten. Toch een puntje voor Almere City FC zonder Zijerveld op de bank.