heeft in gesprek met De Telegraaf teruggeblikt op zijn veelbewogen transferzomer. De 24-jarige aanvaller leek na een succesvol seizoen in België de definitieve overstap van OGC Nice naar Antwerp te maken, maar koos op het laatste moment voor Feyenoord.

Een belletje van Arne Slot speelde een sleutelrol in de bliksemtransfer. "Hij legde uit hoe hij wilde spelen en welke rol hij voor mij in gedachten had. Niet dat ik bij Antwerp geen vertrouwen voelde, maar dit was vertrouwen in de overtreffende trap. En de directe Champions League-plaats die Feyenoord wél en Antwerp niet had, speelde ook een rol. Als je het eerlijk bekijkt, is Feyenoord ook wel de grotere club van de twee, met een prachtig stadion, De Kuip. Ik ben blij met mijn keuze, waarbij mijn schoonvader (Frank de Boer, red.) me ook wel heeft geholpen."

Makkelijk was het voor Stengs niet om Mark van Bommel en Marc Overmars het slechte nieuws te brengen. "De trainer heeft me ook gefeliciteerd dat ik ben uitgenodigd voor Oranje. Na zo'n seizoen, waarin we de dubbel wonnen, was het voor mij echt met pijn in het hart afscheid nemen. Het raakte me, want ik ben een lieve en zachte jongen en vind het moeilijk om mensen teleur te stellen. Maar soms moet het wel, want andersom gebeurt het ook. Ik moet vaker aan mezelf denken en dat heb ik nu wel gedaan."

Stengs is Van Bommel en Overmars 'onwijs dankbaar' voor de kans die hij bij Antwerp heeft gekregen. "Dat ik daar heb mogen spelen, heeft er zeker toe bijgedragen dat ik hier nu sta. Al heb ik bij Feyenoord natuurlijk de laatste stappen gezet."