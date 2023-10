'Als je zijn invalbeurt tegen AZ zag, dan heeft hij geen recht op een basisplaats'

Valentijn Driessen vindt dat een kans in de spits bij Ajax moet krijgen. Hoewel Mike Verweij dat ook fair zou vinden, vindt hij dat de zomeraankoop geen basisplaats verdient op basis van zijn invalbeurt tegen AZ of zijn vier doelpunten namens Georgië tegen Thailand.

Driessen en Verweij krijgen in de podcast Kick-off van De Telegraaf de vraag of Mikautadze na zijn interlandgoals een basisplaats bij Ajax verdient. Daar is Driessen het mee eens. "Ik vind dat Brobbey wel wat levert, maar niet genoeg", reageert hij. "Ik vind dat als je spelers wil beoordelen, dat je ze dan wel op hun eigen plaats moet kunnen beoordelen. Dat is in feite nog nooit gebeurd. Hij heeft nog nooit spits gestaan. Het is niet zo dat Brobbey nou echt de sterren van de hemel speelt. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je als speler je op de plaats wil spelen waar jouw kwaliteiten het beste tot uiting komen."

Daar is Verweij het wel mee eens. "De vraag was alleen of hij een basisplaats verdient. Thailand had volgens mij de Onder-13 gestuurd. Daar vier keer tegen scoren vind ik niet heel bijzonder. Als je zijn invalbeurt tegen AZ zag, dan heb je geen recht op een basisplaats. Ik zag zelfs dat mensen riepen: tóch goed gezien, Diamantaugen. Knap hoor, vier keer scoren tegen Thailand. Dat zegt mij natuurlijk helemaal niks en zou niemand iets moeten zeggen. Het is wel fair om hem een keer een kans in de spits te geven."

Mikautadze werd afgelopen zomer door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De Amsterdammers namen de Georgische aanvaller voor ruim zestien miljoen euro (exclusief bonussen) over van FC Metz. Tot nu toe heeft Mikautadze slechts 165 minuten voor Ajax gespeeld. Daarin heeft hij geen doelpunt gemaakt of assist gegeven.