Anwar El Ghazi komt met eerste reactie na schorsing: 'Ben verkeerd begrepen'

(28) heeft voor het eerst sinds zijn club FSV Mainz 05 hem tien dagen geleden uit de selectie zette - wegens een social media-postover de oorlog tussen Hamas en Israël - van zich laten horen. De oud-speler van Ajax en PSV is naar eigen zeggen 'verkeerd begrepen'.

Op zijn Instagram Stories schrijft El Ghazi vrijdag: "Ik veroordeel de moorden op alle onschuldige burgers in Palestina en Israël. Mijn sympathie ligt bij de onschuldige slachtoffers van dit conflict, ongeacht hun nationaliteit." Daarbij spreekt hij de wens uit dat het gewapende conflict snel ten einde gaat komen: "Ik zet me in voor een vreedzaam en geïntegreerd Midden-Oosten."

In een eerdere uiting op social media leek El Ghazi juist partij te kiezen voor de Palestijnen en tegen Israël. Zijn Duitse werkgever zag dan ook geen andere mogelijkheid dan hem tijdelijk op non-actief te stellen. "Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten dat al tientallen jaren aan de gang is. Maar de club distantieert zich duidelijk van de inhoud van de post, omdat deze niet hand in hand gaat met de waarden van onze club", schreef Mainz op 17 oktober in een verklaring.

El Ghazi stelt nu dat zijn eerdere post verkeerd geïnterpreteerd is. "Mijn eerdere statements op social media zijn verkeerd begrepen", schrijft hij. "Ik wil duidelijk maken dat ik voor vrede en menselijkheid voor iedereen sta." Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer welkom is bij Mainz. Tot op heden kwam de buitenspeler drie keer (als invaller) in actie voor de club die hem afgelopen zomer transfervrij overnam van PSV, waar hij na de komst van Peter Bosz geen zicht op een basisplaats meer had.