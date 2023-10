Arno Vermeulen is verbaasd door oproep Noppert en komt met alternatief

Arno Vermeulen had niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. De doelman van sc Heerenveen kreeg van Ronald Koeman in eerste instantie te horen dat hij zich niet hoefde te melden voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland, maar is zondagavond alsnog bij de selectie gehaald als vervanger van de zieke . Vermeulen had eerder gekozen voor .

Bizot keepte in het verleden voor onder meer FC Groningen en AZ. De doelman maakte in de zomer van 2021 de overstap van AZ naar Stade Brest. Volgens Vermeulen was hij een logischere keuze geweest dan Noppert. “Dat vind ik eigenlijk wel heek gek, omdat Koeman wel heel reëel is en we hebben Noppert zelf ook gehoord. Fantastische gozer die heel zelfkritisch is, maar Koeman heeft natuurlijk gezegd: je zit niet lekker in je vel, keept niet goed, dus kunnen we je beter niet bij het Nederlands elftal nemen”, zei Vermeulen zondagavond in Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

Noppert maakte zich al op voor een paar dagen rust. Die leek hij ook goed te kunnen gebruiken, na een mindere periode onder de lat bij sc Heerenveen. Maar in plaats daarvan mag hij zich maandag alsnog melden in Zeist. Vermeulen had het niet gek gevonden als Koeman Bizot had opgeroepen. “Het klinkt een beetje als een uitvinding nu, maar Bizot… In zijn AZ-periode heeft hij ook al bij Oranje gezeten. Hij keept nu bij Brest, waarmee hij vierde staat in Frankrijk. Hij heeft de op één na hoogste reddingspercentage in de Ligue 1, is 32 jaar, ervaren en speelt al jaren in Frankrijk. Als je naar deze situatie kijkt, vind ik het veel logischer dat Bizot bij Oranje was gekomen dan Noppert nu terughalen. Je ziet aan alles dat Noppert nul zelfvertrouwen heeft”, aldus de verslaggever van de NOS.

Vermeulen denkt dat Koeman Noppert alsnog bij zijn selectie heeft gehaald omdat hij zo veel mogelijk wil vasthouden aan de groep waarmee hij het in de afgelopen interlandperiodes heeft gedaan. “Niet zo snel spelers willen laten vallen, maar ook niet zo snel spelers die onder hem nog niet bij Oranje hebben gezeten een kans willen geven. Dus toch wel een beetje dat conservatisme door die selectie zo veel mogelijk waar het kan bij elkaar te houden”, klonk het.