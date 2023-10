Atlético Madrid – Feyenoord op tv bekijken: hoe laat en op welke zender?

Feyenoord komt woensdagavond voor de tweede keer in actie in de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers gaan op bezoek bij mogelijk de zwaarste tegenstander van de poule, Atlético Madrid. De wedstrijd is op tv te bekijken, maar hoe laat en op welke zender?

Atlético Madrid – Feyenoord op tv

Om 18.45 uur zal er afgetrapt gaan worden in Wanda Metropolitano. De wedstrijd zal in zijn geheel te volgen zijn op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal. Voor de voorbeschouwing kun je al om 17.55 uur naar RTL 7 schakelen. Op Ziggo Sport Voetbal start de uitzending om 18.40 uur. Om 18.00 uur zal er – samen met de wedstrijd Antwerp – Shakhtar Donetsk – voorbeschouwd gaan worden. Ziggo Sport Voetbal is via KPN te vinden op kanaal 234 en bij Ziggo op kanaal 402.

Ook de Youth League ontmoeting tussen Atlético Onder 19 en Feyenoord Onder 19 zal worden uitgezonden. Ziggo Sport doet hier om 13.55 live verslag van.

Vorm Atlético Madrid en Feyenoord

Atlético is niet onaardig van start gegaan in het nieuwe LaLiga-seizoen. De ploeg van Diego Simeone bivakkeert op een vierde plaats met zestien punten uit zeven duels. Op dit moment moet Atlético alleen Real Madrid, FC Barcelona en het verrassende Girona voor zich dulden. Atlético heeft weliswaar nog één wedstrijd tegoed. In de Champions League speelden de Madrilenen hun eerste pot gelijk tegen Lazio door een laat tegendoelpunt van doelman Ivan Provedel.

Bij Feyenoord is het vertrouwen erg goed. De landskampioen begon het seizoen weliswaar vrij stroef, maar lijkt de vorm van vorig seizoen weer opgepakt te hebben. De afgelopen zes wedstrijden werden allemaal in een winstpartij omgezet. Vooral de 0-4 overwinning op Ajax deed de Rotterdammers mogelijk erg goed. Een minpuntje voor Feyenoord is dat de in bloedvorm verkerende Santiago Giménez niet aanwezig is bij de Champions League-ontmoeting met Atlético. De spits is nog geschorst en zal hoogstwaarschijnlijk vervangen gaan worden door Ayase Ueda.