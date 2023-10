AZ kan niet overtuigen tegen Legia Warschau, maar wint ondanks rode kaart

Met een 1-0 overwinning op Legia Warschau heeft AZ toch voor enig Nederlands succes op het Europese toneel gezorgd. In eigen huis hadden de Alkmaarders niet het beste van het spel, maar kwam de ploeg via Vangelis Pavlidis toch op voorsprong. Een ineffectief Legia wist vervolgens ook tegen een tienkoppig AZ niet meer langszij te komen.

Terwijl het AZ-publiek in de eerste minuten van de wedstrijd nog rustig binnendruppelde, moest Mathew Ryan reeds een keer vissen. Een achterstand voor de Alkmaarders betekende het echter niet: de ervaren Thomas Pekhart schoot na een halve onderschepping vanuit buitenspelpositie raak. Namens AZ was Pavlidis meer op het middenveld dan voorin te vinden. Omdat de opbouw hevig onder druk werd gezet probeerde de thuisploeg er met lange ballen richting de Griek uit te komen, maar hij werd veelvuldig afgetroefd door de potige Polen. De ploeg van de Duitse Kosta Runjaić liet de bal ondertussen iets hoger op het veld rondgaan, maar ging te vaak in de fout om werkelijk druk op te kunnen bouwen.

Beide ploegen noteerden een paar kleine mogelijkheden. Na een goede opening van Jordy Clasie stuitte David Moller Wolfe op de voeten van de 20-jarige Poolse keeper, terwijl oud-VVV’er aan de andere kant Ryan met een afstandsschot onder vuur nam. De bezoekers voetbalden beduidend makkelijk door de Alkmaarse linies dan andersom het geval was, maar de laatste linie van de thuisploeg hield toch eenvoudig stand. In de laatste minuten van de eerste helft kwam AZ nog even gevaarlijk opzetten, maar Pavlidis had het vizier tweemaal duidelijk niet op scherp staan.

Kort na rust was de 24-jarige spits wel bij de les. Na een voorzet van Myron van Brederode torende Dani de Wit hoog boven de Poolse verdediging uit, waarna Pavlidis voor zijn man kwam en de teruggelegde bal binnenfrommelde. Vervolgens liet AZ de bal meer aan Legia Warschau, zoals het ook in de eerste minuten voor de openingstreffer al deed. De Alkmaarders werden bij tijd en wijle ver teruggedrongen, maar kregen ondanks dat ook de beste kansen. Veel waren dat er echter niet: Clasie en Dani de Wit noteerden beiden een enkel schot. Toen Mayckel Lahdo met een hooggeheven been Yuri Ribeiro torpedeerde en daarmee een oliedomme rode kaart pakte, droogden ook deze kansen op.

Ook met tien man bleef AZ effectief verdedigen en kwam Legia niet meer langszij. AZ schuift daardoor op naar de eerste plaats in de poule en moet het over drie weken opnemen tegen Aston Villa, dat vandaag met 1-0 won van Zrinjski Mostar.