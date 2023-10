'AZ moet vrezen: Pascal Jansen geïnteresseerd in vrijgekomen topbaan'

AZ-trainer Pascal Jansen is volgens Schotse media een van de kandidaten om Michael Beale op te volgen bij Rangers. De 43-jarige Beale werd zondag na een tegenvallende start van het seizoen ontslagen. Steven Davis neemt op Ibrox voorlopig de honneurs waar.

Rangers loopt na zeven speelrondes al zeven punten achter op Celtic, in principe de enige concurrent in de strijd om de Schotse titel. Na een nederlaag tegen Kilmarnock (1-0) tijdens de seizoensouverture en een verliespartij tegen Celtic in The Old Firm (0-1), werd er zondag voor eigen publiek met 1-3 verloren van Aberdeen. Die nederlaag werd Beale fataal.

Jansen wordt nu in Schotland naar voren geschoven als kandidaat om de nieuwe trainer van Rangers te worden. Volgens talkSPORT staat de trainer van AZ niet onwelwillend tegenover een overstap naar de Schotse topclub. Ook Kevin Muscat, op dit moment in dienst bij het Japanse Yokohama F. Marinos, zou 'zeer geïnteresseerd' zijn in de baan.

Jansen is sinds december 2020 de trainer van AZ. Hij volgde destijds de ontslagen Arne Slot op. Met het veroveren van negentien punten in zeven wedstrijden zijn de Alkmaarders het seizoen in de Eredivisie uitstekend begonnen. Het contract van Jansen in Alkmaar loopt nog twee jaar door, tot medio 2025.