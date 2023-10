'AZ moet vrezen voor vertrek succescoach Pascal Jansen: eerste gespreksronde met hem gepland'

AZ moet steeds serieuzer gaan vrezen voor het vertrek van succescoach Pascal Jansen. De oefenmeester werd door The Daily Mail en andere Schotse media al gelinkt aan de vacature bij Rangers FC en inmiddels heeft het meer betrouwbare The Telegraph ook naar buiten gebracht dat hij op een lijstje staat en er een gespreksronde met hem komt.

De trainer van AZ is niet de eerste kandidaat op de lijst, want dat zou Frank Lampard zijn. De voormalig middenvelder zou bereid zijn om het gesprek aan te gaan met de Schotse topclub. Rangers FC is op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Michael Baele, die vanwege de tegenvallende sportieve prestaties de laan werd uitgestuurd. Zo werd de club door PSV uit de Champions League gespeeld en in de nationale competitie is de achterstand op Celtic al zeven punten.

Artikel gaat verder onder video

Pal achter Lampard zijn er echter nog drie andere kandidaten: Jansen (AZ), Philippe Clement (clubloos) en Kevin Muscat (Yokohama F Marinos). De club ving eerder al bot bij Graham Potter, die voor het laatst actief was bij Chelsea, door wie hij vermoedelijk nog altijd wordt betaald. Dat laatste geldt ook voor Lampard, die vorig seizoen als interim het seizoen volmaakte van The Blues.

Rangers FC wil echter ook met Jansen, Clement en Muscat om tafel, alvorens het een beslissing neemt om mogelijk met Lampard in zee te gaan. Pas zodra die gesprekken zijn afgerond, wordt er een tweede ronde gepland met geïnteresseerde en serieuze kandidaten. Jansen is met zijn Britse achtergrond, de coach van AZ werd geboren in Londen, extra interessant voor Rangers FC.