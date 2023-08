Hélène Hendriks verrast AZ-coach Jansen volledig: 'Dat hoor ik voor het eerst'

Hélène Hendriks heeft donderdagavond Pascal Jansen voor het duel met SK Brann verrast met de vraag over Vangelis Pavlidis. De Griekse spits zou volgens veel berichten op weg zijn naar Sevilla, maar dat was de coach van AZ volledig ontgaan. “Dit hoort ik voor het eerst. Waar zou hij heen gaan dan?”, reageerde de oefenmeester quasi verbaasd op de vraag van Hendriks. De komende dagen zal blijken of de onwetendheid van Jansen gespeeld is of dat er daadwerkelijk nog geen ontwikkelingen zijn rond Pavlidis.