AZ - N.E.C. gestaakt: Dost reageert op beterschapswens

Het duel tussen AZ en N.E.C. is definitief gestaakt. Naar aanleiding van het incident met , die zonder tegenstander in de buurt naar de grond ging in de slotfase van het duel, hebben beide ploegen besloten om niet verder te spelen. Vanuit AZ is er met volledig begrip gereageerd op de keuze van N.E.C.

Dost heeft wel al gereageerd op de beterschapswensen die in de catacomben zijn kant op kwamen vanuit de medewerkers van ESPN. Dat werd door de zender weliswaar uit beeld gehouden, maar Toine van Peperstraten vertelde dat de spits heeft gereageerd op de beterschapswens vanuit hun kant. "Naar omstandigheden maakt Dost het vooralsnog goed, zo lijkt het", concludeerde de presentator dan ook.

De spits werd met beademingsapparatuur per brancard van het veld gedragen. Ook de overige spelers van NEC en AZ verlieten het veld. Omstreeks 18.42 uur werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Dost stak zijn hand omhoog toen hij het veld veld verliet en in de kleedkamer van N.E.C. werd hij nog behandeld. Inmiddels is hij op weg naar een andere plek, zo bleek uit de woorden van Van Peperstraten.

De vader van Dost zat in het stadion en heeft zich bij de aanvaller gemeld. De vrouw van de spits is inmiddels ook op de hoogte gebracht. Dost heeft de spelersgroep van N.E.C. toegesproken na de wedstrijd.

