Basisklant Oranje hard aangepakt: 'Hem kan ik niet meer meerekenen'

Henk Spaan is zeer te spreken over het optreden van tegen Griekenland. De 32-jarige centrale verdediger hield maandagavond de boel achterin op slot en nam als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid door in de blessuretijd de penalty te nemen. Over is Spaan minder enthousiast.

Van Dijk wordt door Spaan met een 9 beoordeeld. "Ik weet niet hoelang het geleden is dat Van Dijk zo'n goede interland heeft gespeeld. Lang. En dan met tien man, hè. Weghorst kan ik niet meer meerekenen. Hij heeft zijn waarde gehad, vooral als afleidingsmanoeuvre voor Messi, die weigerde te geloven met hem op één veld te staan", schrijft Spaan in Het Parool.

In Athene vormde Van Dijk samen met Lutsharel Geertruida en Nathan Aké de driemansverdediging van Oranje. Kansen kregen de Grieken nauwelijks. "Van Dijk verdedigde goed, passte op één keer na uitstekend en durfde de penalty te nemen. Echte aanvoerder", vindt Spaan.

Van Dijk schoot het Nederlands elftal in de 93ste minuut vanaf de strafschopstip naar de winst. De verdediger was eigenlijk de derde penaltynemer: Wout Weghorst (die in de 28ste minuut vanaf elf meter had gefaald) en Xavi Simons stonden boven hem op het lijstje, maar waren al gewisseld.