Best betaalde voetballers van 2023: verschil tussen Ronaldo en Messi is gigantisch

is met kop en schouders de best betaalde voetbal ter wereld anno 2023. Zakentijdschrift Forbes deed onderzoek en weet te melden dat de stervoetballer van Al-Nassr zo’n 247 miljoen euro rijker is geworden in het huidige kalenderjaar.

Forbes telde de salarissen en de sponsorinkomsten van de voetballers bij elkaar op. Ronaldo beschikt in Saudi-Arabië over een contract van 190 miljoen euro per jaar, waarmee hij verreweg de best betaalde speler van het land is. De Portugees mag 57 miljoen euro bestrijken uit overige inkomsten. Ronaldo werkt onder meer samen met bedrijven als Herbalife, Binance en Clear.

Lionel Messi is de nummer twee op de ranglijst, maar staat op straatlengte afstand van Ronaldo. De aanvaller van Inter Miami heeft een jaarsalaris van iets meer dan 128 miljoen euro, plus een bedrag van 66,5 miljoen euro uit sponsorinkomsten. Neymar (106 miljoen euro), Kylian Mbappé (105 miljoen euro) en Karim Benzema (101 miljoen euro) completeren de top vijf.

De nummer zes, Erling Haaland, staat met 55 miljoen euro op gepaste afstand van de top vijf. Achter de topscorer van de Premier League staat Mohamed Salah met vijftig miljoen euro. Sadio Mané (49 miljoen euro), Kevin De Bruyne (37 miljoen euro) en Harry Kane (34 miljoen) staan nog meer in de top tien.