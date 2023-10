Blind en Girona denderen door in Spanje en leggen druk bij Real Madrid en Barcelona

Girona mag zich voor even de koploper van LaLiga noemen. De club van Oranje-international won zaterdagmiddag met 0-1 op bezoek bij Cádiz en passeert Real Madrid en FC Barcelona op de ranglijst. Beide grootmachten kunnen de verrassing van Spanje echter nog achterhalen.

Blind had bij Girona andermaal een basisplaats in het Estadio Nuevo Mirandilla. Daar riep de thuisploeg de problemen al na tien minuten spelen over zichzelf af. Darwin Machis werd namelijk met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een lompe overtreding. Toch hadden de bezoekers uit Girona moeite om het het tiental lastig te maken. De winnende treffer viel immers pas in de tweede helft.

Artikel gaat verder onder video

Aleix García kroonde zich tot matchwinner door in de 59e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. Daar had Cádiz in het restant van het tweede bedrijf geen antwoord meer op. Girona staat na negen wedstrijden al op 22 punten en heeft de koppositie in handen. Real speelt zaterdag om 16.15 uur tegen Osasuna, Barcelona treft zondag om 21.00 uur Granada.