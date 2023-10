Boussaboun ziet 'een van de meest onderschatte spelers van Nederland' schitteren tegen Ajax

Ali Boussaboun is een groot liefhebber van . Voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht steekt Boussaid de loftrompet over de linksbuiten van de Domstedelingen.

Boussaboun, die in zijn actieve carrière ook voor Utrecht speelde en inmiddels werkt als analist bij ESPN, is de afgelopen weken onder de indruk geraakt van de 23-jarige Boussaid. “Het is een jongen die altijd in beweging is. In zijn aanname is hij altijd in beweging. Hij is fysiek niet sterk, maar hij blijft uit de duels door altijd in beweging te zijn. Hij heeft bijna nooit een aanname uit stilstand. Hij heeft een actie in huis, hij heeft een goede kap in huis”, zegt Boussaboun.

De analist zet zijn betoog kracht bij met beelden uit de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (4-3) van vorige week. Boussaid liet bijvoorbeeld Anton Gaaei zijn hielen zien en stuurde ook Carlos Forbs het bos in met een behendige aanname. “Kijk! Hij geeft ook nog een goede voorzet. Dat doet hij zo vaak. Het is een heel lastige speler om te bespelen. Wat ik mooi vind aan hem, is dat hij nooit verzaakt. Hij werkt kei- en keihard. Hij doet ook altijd zijn verdedigende taken.”

Boussaboun vindt de Belg 'misschien wel een van de meest onderschatte spelers van de Eredivisie'. “Dat meen ik echt. Toen het niet goed ging, werd hij geslachtofferd en speelde hij niet. Onder Ron Jans speelt hij nu weer wel en laat hij zijn waarde zien. Het is een heel goede en nuttige speler. Ik vind dat je hem ook moet laten staan als het even wat minder gaat, want die jongen werkt keihard.”