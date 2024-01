Afellay geniet: 'Hij is 1 meter 20, maar een geweldige voetballer'

Ibrahim Afellay genoot zondag met volle teugen van de wedstrijd tussen zijn oude clubs FC Utrecht en PSV. In Stadion Galgenwaard werd het 1-1, waardoor PSV het eerste puntenverlies van het seizoen incasseerde.

Afellay zag Utrecht in de tweede helft PSV met de rug tegen de muur zetten. “Het was een geweldige wedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal in de tweede helft zat je op het puntje van je stoel. Utrecht gooide alle schroom van zich af. Ze gooiden hun hele hebben en houwen erin. Ze hebben een dikverdiend punt gepakt”, stelt de oud-middenvelder bij Studio Voetbal.

“Het speelveld was natuurlijk een drama en PSV moet het vooral hebben van het voetbal. Wat Utrecht vooral deed, was PSV op het hele veld hoog onder druk zetten”, legt hij uit. “Ze speelden één-op-één. Utrecht veroverde iedere bal in de tweede helft. Othmane Boussaid was de beste man van het veld vandaag. De man is 1 meter 20 (in werkelijkheid 1 meter 66, red.), maar in zijn voetbal een geweldige speler.”

De beweringen van Afellay worden ondersteund door datajournalist Bart Frouws, die ook aanwezig is bij het praatprogramma. “Alleen Feyenoord won de bal dit seizoen vaker dan FC Utrecht diep op de helft de bal van PSV”, legt hij uit.