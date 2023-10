Brighton & Hove Albion - Ajax op tv: hoe laat en op welke zender?

Ajax neemt het donderdagavond in de derde speelronde van de Europa League op tegen Brighton & Hove Albion. Na de gelijke spelen tegen Olympique Marseille en AEK Athene kan de formatie uit Amsterdam zich geen nederlaag veroorloven. De ontmoeting tussen Brighton en Ajax wordt uiteraard uitgezonden op televisie, maar op welke zender(s) en vanaf hoe laat?

Brighton - Ajax op tv

Het treffen tussen Brighton en Ajax begint donderdag om 21.00 uur en is live te volgen op ESPN 2 en Veronica. Op Veronica kun je vanaf 20.55 uur terecht voor de ontmoeting in Engeland, bij ESPN kun je vanaf 21.00 uur op het tweede kanaal kijken naar de ontwikkelingen in het Amex Stadium.

Vorm Brighton en Ajax

Als er één club toe is aan een overwinning, dan is dat Ajax. De Amsterdammers zijn er alles aan gelegen zich te revancheren voor het teleurstellende afgelopen seizoen, maar zijn dramatisch van start gegaan in de nieuwe jaargang. Ze haalden slechts vijf punten uit de eerste zeven competitieduels en bezetten daarmee de zeventiende plaats in de Eredivisie. De ontmoetingen met Marseille en AEK Athene in de Europa League leverden twee punten op. Ajax nam maandag afscheid van hoofdtrainer Maurice Steijn. Hij besloot daags na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht te trekken.

Brighton & Hove Albion kan een overwinning eveneens goed gebruiken. De nummer zes van het afgelopen seizoen in de Premier League maakte dit seizoen al indruk door onder meer Newcastle United en Manchester United te verslaan, maar wacht in competitieverband al drie wedstrijden op een zege. Brighton verloor van Aston Villa (6-1) en Manchester City (2-1) en speelde gelijk tegen Liverpool (2-2). Tussendoor moest het op bezoek bij Olympique Marseille eveneens genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Daardoor staat Brighton, na de eerdere 2-3 nederlaag tegen AEK Athene, met één punt laatste in groep B.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Hedwiges Maduro neemt tijdelijk de taken van Steijn over bij Ajax. De oud-speler van de club, die de afgelopen maanden assistent was van de vertrokken Hagenaar, voert naar verluidt meteen een aantal wijzigingen door in zijn opstelling. Bij Ajax ontbreekt Jay Gorter wegens een blessure. Hij wordt vervangen door Diant Ramaj. Kristian Hlynsson en Carlos Forbs hadden in Utrecht nog een basisplaats, maar worden donderdagavond op de bank verwacht. Silvano Vos en Steven Berghuis zijn hun vermoedelijke vervangers.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Vos; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.