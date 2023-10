Vermoedelijke opstelling Ajax: Maduro voert drie wijzigingen door tegen Brighton & Hove Albion

Na gelijke spelen tegen Olympique Marseille en AEK Athene moet Ajax donderdagavond bij Brighton & Hove Albion een goed resultaat zien te behalen om in de race te blijven voor een plek in de knock-outfase van de Europa League. Dat belooft een hels karwei te worden. Hedwiges Maduro zit voor het eerst als ‘eindverantwoordelijke’ op de bank bij de Amsterdammers, die ten opzichte van de verloren wedstrijd in Utrecht met een op drie plekken gewijzigd elftal aan de aftrap zullen verschijnen.

Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Maduro - de tijdelijke vervanger van de afgelopen maandag opgestapte Maurice Steijn - kan in Engeland geen beroep doen op Jay Gorter, Devyne Rensch en Georges Mikautadze. Gorter was na het uitvallen van Gerónimo Rulli de eerste doelman van Steijn, maar moest zich een paar dagen geleden op bezoek bij FC Utrecht in de tweede helft laten vervangen. Diant Ramaj kwam voor hem in de plaats en de verwachting is dat de Duitse zomeraankoop tegen Brighton & Hove Albion zijn basisdebuut gaat maken.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de defensie van Ajax in de ‘degradatiekraker’ tegen FC Utrecht niet voor het eerst dit seizoen zo lek als een mandje was, lijkt Maduro niet meteen drastische maatregelen te gaan nemen. Volgens het AD kiest de interim-trainer - die woensdagavond op de persconferentie reageerde op de verhalen dat Steijn en hij niet samen door één deur konden - achterin ‘gewoon’ voor Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Laatstgenoemde was in Utrecht - in aanvallend opzicht althans - een van de lichtpuntjes aan Amsterdamse zijde. Hij verzorgde de assists op beide doelpunten van Kristian Hlynsson.

Hlynsson verscheen in De Galgenwaard verrassend voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap. Het AD verwacht dat de IJslander donderdagavond ‘gewoon’ weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. De krant gaat voor een middenveld bestaande uit Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor en Silvano Vos. Dat betekent dat Maduro vermoedelijk kiest voor een controlerend blok. Vos ontbrak in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht wegens een schorsing. Voorin voert Maduro naar verluidt één wijziging door ten opzichte van afgelopen zondag. Steven Berghuis vervangt Carlos Forbs. Brian Brobbey en Steven Bergwijn completeren de aanval.

Zowel Brighton & Hove Albion als Ajax heeft een goed resultaat nodig om in de race te blijven voor plaatsing voor de volgende ronde. De Britten werden voorafgaand aan de start van de groepsfase aangewezen als grote favoriet voor de groepswinst, maar staan na twee wedstrijden op slechts één punt. Na de nederlaag tegen AEK Athene kwam het op bezoek in Marseille niet verder dan een gelijkspel. De winnaar van de ontmoeting tussen Brighton en Ajax doet dus goede zaken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Vos; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.