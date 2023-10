Burak Yilmaz krijgt het vertrouwen en is voorlopig eindverantwoordelijke bij Turkse topclub

Burak Yilmaz was nog niet zo lang geleden actief in de Eredivisie, maar heeft het de komende tijd voor het zeggen bij Besiktas. De oud-speler van Fortuna Sittard nam na het ontslag van Senol Günes al de technische verantwoordelijkheid op zich en krijgt voorlopig het vertrouwen van de leiding van de Turkse topclub.

Fortuna Sittard verbaasde vriend en vijand door in de aanloop naar het seizoen 2022/23 Yilmaz te presenteren als topaanwinst. De Limburgers waren ambitieus en hoopten met de Turkse goalgetter in dienst een plekje in het linkerrijtje te kunnen bemachtigen. Yilmaz zette zijn handtekening onder een langdurig contract. Het was de bedoeling dat hij zich na zijn actieve loopbaan zou gaan richten op het trainersvak. Dat heeft hij gedaan, maar niet bij Fortuna Sittard. Het huwelijk tussen Fortuna Sittard en Yilmaz werd een grote teleurstelling. De voormalig international trok een paar maanden geleden de deur in Limburg achter zich dicht en keerde terug naar Turkije.

Besiktas-trainer Günes voegde Yilmaz als assistent toe aan zijn staf. Günes en Yilmaz kenden elkaar goed. De eerstgenoemde was tweemaal bondscoach van Turkije en was trainer van de spits tijdens hun gezamenlijke periode bij Trabzonspor. Besiktas heeft echter een teleurstellende seizoensstart achter de rug. In eigen land haalde liet het al drie keer punten liggen en heeft het al acht punten minder dan koploper Fenerbahçe. Daar komt bij dat er vorige week donderdag in de UEFA Conference League op eigen veld werd verloren van Lugano (2-3). Günes diende daags na die nederlaag zijn ontslag in, waarna Yilmaz in de thuiswedstrijd tegen Istanbulspor (2-0) al de eindverantwoordelijke was.

De voormalig goalgetter zal voorlopig voor de groep blijven staan. Dat maakt Besiktas dinsdagavond bekend. “Na de ontmoeting met onze president Ahmet Nur Çebi werd besloten dat onze assistent-coach Burak Yilmaz, die de technische verantwoordelijkheid van ons team al op zich nam in de periode na het aftreden van Günes, zijn taak als hoofdcoach zal voortzetten”, meldt de huidige nummer vier van de Süper Lig. Dat blijft in ieder geval zo totdat de buitengewone algemene verkiezingsvergadering is gehouden.