Eerste trainersklus Burak Yilmaz na nog geen maand alweer ten einde

Voormalig Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz (38) is niet langer de hoofdtrainer van de Turkse topclub Besiktas. De oud-international van Turkije heeft volgens de club na exact een maand in functie te zijn geweest zelf een verzoek ingediend om zijn contract te laten ontbinden.

In de zomer van 2022 verraste Fortuna nog vriend en vijand toen de 77-voudig international (31 doelputen) werd overgenomen van het Franse Lille OSC. Yilmaz tekende een meerjarig contract en sprak de intentie uit om na zijn voetbalpensioen zijn trainersloopbaan in Limburg op te willen starten. Zover kwam het echter niet: na één seizoen hing hij inderdaad zijn voetbalschoenen aan de wilgen en trad hij bij Besiktas in dienst als assistent van hoofdtrainer Senol Günes.

Toen Günes opstapte werd Yilmaz op 10 oktober van dit jaar intern doorgeschoven en stond hij ineens voor het eerst op eigen benen als hoofdcoach. Onder zijn leiding speelde Besiktas vier competitiewedstrijden, waarvan er twee werden gewonnen en ook twee in een nederlaag resulteerden, waaronder een 2-1 verlies bij Yilmaz' voormalige werkgever Galatasaray. Bovendien verloor Besiktas in de Conference League twee keer van het Noorse Bodø/Glimt, waardoor de club met een schamel puntje onderaan staat in groep D.

Op 10 november, exact een maand na zijn aanstelling, is het eerste trainersavontuur van Yilmaz dus alweer voorbij. "Op zijn verzoek hebben we afscheid genomen van Yilmaz", schrijft Besiktas op de clubsite. "Wij danken hem voor zijn inspanningen en wensen hem veel succes in zijn toekomstige carrière", besluit het ultrakorte statement. Wie Yilmaz gaat opvolgen is nog niet bekend.