PSV maakt zich zonder puntverlies en met imponerende cijfers op voor Ajax

PSV gaat zonder puntverlies richting het duel met Ajax komend weekend. De formatie van Peter Bosz blijft cijfermatig maar imponeren, want ook tegen Fortuna Sittard produceerde het drie treffers (Guus Til, Andre Ramalho & Johan Bakayoko). Het leek ook weerom de nul te houden, maar in blessuretijd maakten de gasten een eretreffer van de strafschopstip. Voor het treffen met de Amsterdammers wacht uiteraard midweeks eerst het duel met RC Lens in de Champions League.



In het Philips Stadion stond Hirving Lozano aan de aftrap in plaats van de geblesseerde Noa Lang. Ook Til mocht beginnen en was aan Eindhovense zijde een van de gevaarlijkste spelers in de eerste helft. Zoals verwacht had PSV de overhand en beperkte Fortuna Sittard zich tot verdedigen. Dat verliep de gasten uit Sittard prima tot aan de 20e minuut. Een soepele aanval via Lozano en Johan Bakayoko belandde bij de eerder genoemde Til die wel raad wist met dit buitenkansje.

Met de 1-0 in de rug liet PSV het een beetje varen. Slordigheden in het aanvalsspel voerden de boventoon. Omdat ook Fortuna slordig bleef spelen en aanvallend onmachtig was, bleef PSV gemakkelijk overeind. Via Lozano had het zelfs nog 2-0 op slag van rust kunnen worden, maar de Mexicaan was iets te druistig in zijn afronding.

PSV had van Fortuna niets te vrezen en dat bleek ook in de tweede helft zo. De Limburgers waren vooral toeschouwer en zagen dan ook lijdzaam toe hoe de Braziliaanse verdediger André Ramalho koppend trefzeker was na een tiental minuten in de tweede helft (2-0). De angel was daarmee wel uit het duel, al had die er nooit echt ingezeten. De Eindhovenaren werd het erg gemakkelijk gemaakt en dat beviel hen wel met twee topduels in de komende zeven dagen.

Johan Bakayoko liet het thuispubliek nogmaals juichen toen de Belgische flankspeler de derde liet aantekenen met lichte hulp van het voetje van Fortunees Loreintz Rosier. Een fijne opsteker voor de Belgisch international die een behoorlijk heftige interlandperiode kende met de aanslagen in Brussel in het achterhoofd. Invaller Yorbe Vertessen kwam vlak voor tijd ook nog dichtbij een doelpunt, maar een groengeel voetje voorkwam erger.

Fortuna redde nog wel de eer. Een overtreding van invaller Malik Tillman op Iman Griffith was de oorzaak van de penalty die Kaj Sierhuis vervolgens wist te benutten. Een opstekertje voor de ploeg van Danny Buys die al een tijdje wachtte op een doelpunt van zijn ploeg.

PSV wist dus andermaal te winnen en blijft puntloos in de Eredivisie. Het Eindhovens vizier wordt nu gericht op de Champions League waar een bezoekje aan RC Lens wacht. Fortuna Sittard kan zich een week lang voorbereiden op het thuisduel tegen FC Utrecht.