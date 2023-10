Drie Eredivisieclubs zochten afgelopen zomer contact met Diego Biseswar

is na zijn vertrek PAOK Saloniki nog altijd clubloos. De oud-Feyenoorder geeft bij Fresia & Milan parkeren de bus van ESPN aan dat hij wel degelijk openstaat voor een nieuw avontuur, eventueel zelfs in de Eredivisie. Dat avontuur had er al kunnen zijn, want drie clubs zochten afgelopen zomer contact met de 35-jarige middenvelder.

“Helaas zijn de opties niet breed. Het liefst zou ik nu in Nederland een club vinden, omdat we met het gezin terug zijn. De kinderen gaan hier naar school. Ik hoop dat een Nederlandse club meekijkt en mij op wil pikken”, begint Biseswar bij de podcast van ESPN. “Blijkbaar is het niet zo makkelijk”, gaat de avonturier verder.

Het had echter alsnog gekund dat Biseswar al vanaf de eerste speelronde zijn opwachting maakte in de Eredivisie. “Fortuna Sittard, PEC Zwolle en volgens mij Almere City zochten contact. Dat hield ik toen een beetje af, omdat ik liever in het buitenland wilde blijven”, onthult de oud-Feyenoorder. “Nu komen er opties voorbij uit Turkije en Griekenland, maar dat zijn plekken waar ik momenteel niet naar toe wil.”

Biseswar, goed voor 251 duels bij PAOK, denkt dat hij zijn steentje kan bijdragen op het hoogste niveau van Nederland. Ik denk dat ik toch nog wel in de middenmoot van de Eredivisie meekan”, stelt de middenvelder annex aanvaller. “Ik speel met Suriname nog veel wedstrijden en doe het redelijk goed, dus ik hoop toch wel op een middenmoter uit de Eredivisie.”