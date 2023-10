Carlo Ancelotti dankbaar: 'Door hem ben ik trainer van Real Madrid'

Carlo Ancelotti is erg dankbaar. De oefenmeester van Real Madrid heeft bewondering voor zijn oud-speler en durft zelfs te stellen dat hij dóór hem trainer is van de Spaanse grootmacht. Ramos staat momenteel onder contract bij Sevilla.

Ramos speelde zestien seizoenen in het shirt van De Koninklijke. Ancelotti werkte in zijn eerste periode als trainer van Real Madrid samen met de centrale verdediger. De Champions League-finale van 2014. “Ik ben hier vanwege Sergio Ramos. Als hij niet had gescoord in de finale van de Champions League zou ik hier waarschijnlijk niet zijn”, stelt de oefenmeester op de persconferentie van vrijdag.

Ancelotti neemt het zaterdagavond op tegen Ramos en Sevilla. De trainer van Real kijkt uit naar deze ontmoeting. “Vooral om hem weer te zien en hallo te zeggen. Ik heb binding met alle spelers waarmee ik heb gewerkt, maar met hem net wat meer”, zegt de 64-jarige Italiaan.

Om 18.30 uur neemt koploper Real Madrid het op tegen Sevilla. De ploeg van Ramos draait nog altijd een moeizaam seizoen en bivakkeert op de vijftiende plaats in de LaLiga. Ancelotti wil niks weten van onderschatting en dat heeft met name te maken met de aanwezigheid van Ramos. “Hij zal zeker goed spelen. Laten we hopen dat hij niet scoort, maar als hij dat wel doet, mag hij het vieren zoals hij het wil.”