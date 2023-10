Celtic-fans kiezen kant in conflict tussen Israël en Palestijnen; oud-speler Nir Bitton reageert woedend

De verrassingsaanval die Hamas zaterdagochtend lanceerde op Israël, houdt ook de gemoederen in de voetbalwereld bezig. Supporters van Celtic lieten zaterdag tijdens het thuisduel met Kilmarnock (3-1 winst) in de Schotse competitie hun steun blijken aan het Palestijnse volk. Dat is dan weer volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij , voormalig speler van Celtic die liefst negen seizoenen voor de grootmacht uit Glasgow speelde.

Celtic, tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League, speelde zaterdag op eigen veld tegen Kilmarnock. De supporters van de thuisploeg toonden voorafgaand aan de aftrap twee spandoeken waarmee zij hun steun aan het Palestijnse volk lieten blijken. ‘Free Palestine’ en ‘Victory to the resistance’ (Overwinning voor het verzet, red.) viel er te lezen op de doeken.

Artikel gaat verder onder video

Dat de supporters van Celtic zich op de dag dat Hamas een aanvaller lanceerde op Israël solidair hebben verklaard met het Palestijnse volk, is totaal verkeerd gevallen bij Bitton. Laatstgenoemde is een 31-jarige Israëlische centrumverdediger die tussen 2013 en 2022 voor Celtic speelde en zelfs aanvoerder was. Sinds zijn vertrek bij de Schotse club is hij in eigen land actief voor Maccabi Tel Aviv. “Jullie moeten je schamen!!!”, schrijft Bitton zaterdagavond op Instagram onder meer bij een foto waarop de twee spandoeken die door de Celtic-fans werden getoond te zien zijn.

“Het is gestoord om een terreurorganisatie te steunen die trots het uitmoorden van hele families viert. Het is gênant”, vervolgt Bitton, die vervolgens de confrontatie aangaat met de fans van Celtic. “Jullie moeten kappen! Er wordt zoveel haat tegenover mij geuit. Goed om te weten dat jullie dat haat negen jaar lang verbogen gehouden hebben.”