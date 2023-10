Chris Woerts de mist in met nieuws over Amazon, Johan Derksen geeft sportmarketeer 'laatste kans'

Sportmarketeer Chris Woerts kreeg dinsdagavond in Vandaag Inside flink ingewreven dat zijn 'nieuwtje' over de wielerploeg van Jumbo-Visma van eind september totaal niet waar bleek te zijn. Johan Derksen grapte zelfs dat Woerts 'zijn laatste kans' kreeg in de populaire talkshow op SBS6.

In de bewuste uitzending in september bracht Woerts stellig naar buiten dat het Amerikaanse bedrijf Amazon de nieuwe geldschieter van de wielerploeg zou gaan worden nu de Nederlandse supermarkt Jumbo zich terugtrekt als sponsor. De Amerikanen zouden een bedrag van vijftien miljoen euro op jaarbasis in de ploeg gaan steken die afgelopen seizoen met Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Sepp Kuss beslag wist te leggen op alle drie de grote rondes in het wielrennen (Tour de France, Vuelta a España, Giro d'Italia), zo bezwoer Woerts destijds.

Inmiddels is duidelijk dat Woerts er behoorlijk naast zat. Het Amerikaanse bod werd overtroffen door het Nederlandse Pon, importeur van automerken als Volkswagen en Audi en daarnaast ook eigenaar van fietsmerken als Cervélo en Gazelle. Dat krijgt de sportmarketeer dan ook flink ingewreven door zowel Derksen als presentator Wilfred Genee en tafelgast Özcan Akyol.