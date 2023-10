Chris Woerts haalt keihard uit: 'Stuitende domheid en zelfoverschatting'

Chris Woerts heeft ongenadig hard uitgehaald naar Annemieke Zijerveld. De sportpsycholoog staat opeens in het middelpunt van de aandacht omdat zij zich zondag negatief uitliet over de technische staf van Ajax.

Bij het NPO Radio 1-programma De Perstribune beweerde Zijerveld dat Maurice Steijn en zijn assistenten schuldig zijn aan de tegenvallende prestaties van de spelers. "Ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie gaat het echt fout bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen stoort mij eigenlijk het meeste. Ik zie geen leiderschap, geen voortrekkersrol en daar irriteer ik mij enorm aan als ik naar de bank kijk", zei ze.

Zijerveld werkte vorig seizoen bij Almere City samen met Hedwiges Maduro en kent de assistent-trainer van Ajax dan ook goed. Met hem heeft de psycholoog nog zo nu en dan contact. "Ik hoor natuurlijk ook zijn verhalen aan en zijn perspectief. Hij geeft er een invulling aan waarvan hij denkt dat dat het beste is, maar ik denk dat dat nog veel beter kan. Iedereen kijkt natuurlijk heel erg naar de spelers, maar het begint met leiderschap bij de trainer en de staf en dat is er totaal niet", aldus Zijerveld, die zich ook kritisch uitliet over de twee mental coaches die in dienst zijn van Ajax. "Als je daar de hele situatie ziet. Wat zijn die aan het doen? Dat vraag ik mij dan oprecht af."

Woerts heeft met stijgende verbazing geluisterd naar wat Zijerveld over Ajax te zeggen had. "Stuitende domheid, zelfoverschatting en schending beroepsgeheim in 1 uitzending. Annemieke Zeijerveld zet zichzelf buitenspel", stelt de sportmarketeer op X. Eerder haalde ook Algemeen Dagblad-columnist Hugo Borst uit naar Zeijerveld.