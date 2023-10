Clasie en De Wit komen na afloop met zeer pijnlijk signaal richting Steijn: 'Schrokken we zelf van'

Jordy Clasie heeft zich tijdens het duel tussen Ajax en AZ verbaasd over de hoeveelheid aan ruimte de Alkmaarders kregen. De aanvoerder van AZ geeft aan dat hij dit seizoen niet eerder een wedstrijd heeft gehad waarin zijn ploeg zo veel ruimte had om te voetballen.

"Heb jij dit seizoen zo veel ruimte gehad in een andere wedstrijd?", vraagt ESPN-analist Kenneth Perez aan Clasie na afloop van het duel tegen de Amsterdammers. "Tot nu toe denk ik nog niet, nee", zegt de middenvelder eerlijk. "Er lagen bizar veel mogelijkheden. Als we twee of drie keer naar elkaar overspeelden lag er een zee van ruimt", zegt Clasie, de van mening was dat AZ ondanks de overwinning zwak voor de dag kwam in Amsterdam.

Dani de Wit, die een verleden heeft bij Ajax en zondagmiddag trefzeker was tegen zijn oude club, denkt dat zijn ploeg mogelijk geschrokken was van de hoeveelheid aan ruimte die de Alkmaarders kregen in de Johan Cruijff ArenA: "De eerste helft waren we heel slordig. Onnodig. Het was angstig, waardoor we niet van een topwedstrijd van beide kanten kunnen spreken."

"Je hoort wel wat hij zegt hé? Het is toch beschamend. Schandalig bijna, dat je van alle wedstrijden in de competitie de meeste ruimte hebt gehad tegen Ajax", vervolgt Perez na het interview van Clasie. "Dat is toch best wel opvallend."