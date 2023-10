Coëfficiëntenvoorsprong van Nederland krimpt opnieuw ten opzichte van Frankrijk

Nederland heeft opnieuw een klein beetje voorsprong moeten toestaan op achtervolger Frankrijk in de coëfficiëntenstrijd. Met een zege, twee gelijke spelen en een nederlaag in Europa pakten de Eredivisie-clubs weliswaar de nodige punten, maar Frankrijk deed het net wat beter. Ten opzichte van Portugal lopen ‘we’ wel iets uit.

Nederland staat momenteel virtueel op de vijfde plaats op de UEFA-ranking en dat is een bijzonder waardevolle plek. Daarmee zou de voltallige top drie van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in mogen en kan de nummer vier zich melden in de voorrondes van het miljardenbal. Daarvoor moet Nederland achtervolger Frankrijk achter zich zien te houden.

Nederland

Nederland heeft qua sportieve resultaten een redelijke week achter de rug als het gaat om de coëfficiënten. AZ won na het echec van twee weken geleden met tien man knap van Legia Warschau (+0,400) en Ajax en PSV pakten een punt (+0,200). Feyenoord kreeg te weinig tegen Atlético Madrid (3-2), maar pakte daardoor ook geen enkel punt voor Nederland.

Frankrijk

Frankrijk had een positieve uitschieter met 0,33 punt door de zege van RC Lens op Arsenal (2-1), maar daartegenover stond de verrassende nederlaag van Paris Saint-Germain bij Newcastle United (3-0). Olympique Marseille (0-0) en Lille OSC (0-0) pakten beiden 0,167 punt door hun gelijke spelen. Stade Rennes verloor bij Villarreal (1-0), maar Toulouse won dankzij een assist van Thijs Dallinga wél knap van LASK Linz (1-0). De totale teller eindigde daarom op precies één punt, waardoor Frankrijk weer iets inloopt op Nederland.

Portugal

Niet alleen Frankrijk is een concurrent, maar even daaronder is ook Portugal nog een serieuze uitdager van Nederland. Als Nederland niet wordt ingehaald door Portugal, blijven de twee directe Champions League-tickets (plus één voorrondeticket) in ieder geval gehandhaafd. Ze hadden een zware week, want FC Porto Benfica (1-0 bij Internazionale), FC Porto (0-1 tegen FC Barcelona) en Sporting Lissabon (1-2 tegen Atalanta Bergamo) gingen allen onderuit. Alleen Sporting Braga leverde 0,67 punt op door de 2-3 zege bij Union Berlin.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Nederland – 56,500 (+0,8)

6. Frankrijk – 54,831 (+1)

7. Portugal – 49,316 (+0,67)

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)