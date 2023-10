Daley Blind lacht tanden bloot: 'Nico Tagliafico daar wel een held in'

Nicolas Tagliafico was er een meester in om zich als verdediger te laten vallen in duel met de aanvallers. Voormalig ploeggenoot besprak in de Football is Life-podcast met Luuk en Siem de Jong de confrontaties tussen aanvallers en verdedigers. Een strijd die soms niet helemaal eerlijk is.

“Ik had het er laatst met André Ramalho over. Hij verbaast zich soms ook hoe verdedigers er bij mij soms in mogen beuken en ik soms geen vrije trap meekrijg”, begint Luuk de Jong. “Terwijl hij soms tegen een iets kleinere spits staat en wanneer hij ongeveer hetzelfde doet, de spits dan wel een vrije trap meekrijgt. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het lijkt soms wel of er gekeken wordt naar hoe sterk je bent.”

Blind, die het naar eigen zeggen moet hebben van zijn positionering in de duels, herkent zich in dat beeld dat De Jong schetst. “Bij kleinere spitsen fluiten ze sneller dan bij grotere spitsen.” Bij een aanvaller als Brobbey mag er meer dan bij een kleinere spits als Danilo. Al heeft dat ook met het gedrag te maken van de desbetreffende spits, weet Siem de Jong. “Een kleine spits laat zich bijna altijd vallen. Ik zou dat als grote spits ook doen, want verdedigers laten zich namelijk áltijd vallen als ze naar de zijlijn toe dribbelen. Wanneer ze dan een vlieg in hun rug voelen, springen ze over de zijlijn. En dan fluiten ze nog.”

Dat zorgt voor een grote glimlach bij verdediger Blind. “Dat valt echt reuze mee, haha. Al was Nico Tagliafico daar wel een held in”, herinnert de linkspoot. “Het is wel een kunst op zich als je dat in je hebt. Zuid-Amerikanen kunnen dat als de beste, zich aan de zijlijn laten vallen.”

Volgens Luuk de Jong zit het probleem vooral in de gevolgen: een vrije trap voor een verdediger is ongevaarlijk, maar als er niet gefloten wordt, kan het leiden tot een kans. “Ik heb soms het idee dat het ook een beetje meespeelt dat niemand het er meer over heeft als je ervoor fluit. Wanneer je het door laat gaan en er misschien een goal uitkomt, dan wordt het een discussie. Speelt soms ook mee. ”