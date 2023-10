Daley Blind: 'Toen ze dat hoorden, kwamen ze gelijk bij me terug'

vertrok in de afgelopen zomer naar Girona en is ontzettend succesvol in Spanje. Maar de oud-Ajacied kon eerder ook al naar de Spaanse club, op het moment dat hij bij Ajax was vertrokken. “Toen ze hoorden dat ik niet verder ging bij Bayern, kwamen ze gelijk bij me terug.”

Dat vertelt Blind aan het Algemeen Dagblad. Een lijntje werd vermoedelijk gelegd via de broer van Pep Guardiola, Pere, die zich aansloot bij het Nederlandse managementbureau SEG van Kees Vos. Vos is op zijn beurt weer zaakwaarnemer van Blind, waardoor de link snel gelegd werd.

“Ik had altijd het idee dat de Spaanse competitie bij me zou passen, meer dan de Engelse. In Engeland en Duitsland gaat het spel meer heen en weer, het ene team countert het andere team. In Spanje zit er meer opbouw in naar een aanval toe. Het wordt in Spanje niet vaak een tenniswedstrijd, om het zo te zeggen.”

Bij Girona valt momenteel ‘alles op zijn plek’ en gaat het uitstekend met Blind, die samenspeelt met Sávio, vorig seizoen nog actief bij PSV. “Een jongen met veel diepte in zijn spe. Hij bloeit erg op. We hebben een trainer die eist dat we lef tonen in het spel. Maar hij is ook realistisch. Tegen ploegen waartegen we het moeilijker hebben past hij de tactiek aan.”