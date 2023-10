Danny Blind: Ajax heeft moeite om knoop over Steven Bergwijn door te hakken

Danny Blind heeft toelichting gegeven op zijn aanstaande terugkeer in de Raad van Commissarissen van Ajax. Hij wordt voor de functie voorgedragen tijdens een te organiseren Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Blind liet in december 2022 nog weten niet te zullen terugkeren in de RvC, maar doet dat nu toch.

“Enerzijds wilde ik mijn handen vrijhouden, indien er iets voorbij zou komen”, zegt Blind bij Ziggo Sport, waarna Ronald de Boer lachend toevoegt: “Het is toch een betaalde job tegenwoordig, de RvC?” Blind lacht: “Ja, dat is ook een argument. Ja, er zijn een aantal dingen niet goed gegaan in de transferperiode, dingen waar ik niet achter stond. De situatie is nu anders. Niet beter, maar wel anders.” Volgens Blind moet de invloed van de RvC niet worden overdreven. “Natuurlijk is dat een belangrijk orgaan, maar het is niet zo dat de RvC bepalend is in de beslissingen. Ze kunnen wel processen controleren en desnoods uiteindelijk tegenhouden. Maar ik heb het idee dat de RvC te veel in het nieuws is geweest. Dat komt omdat het niet goed gaat, dat is logisch.”

Artikel gaat verder onder video

Blind geeft toe dat zijn terugkeert voortkomt uit enerzijds een loyaliteit richting Michael van Praag en Louis van Gaal en anderzijds de wens om zijn club te helpen. “Ik denk dat het voor de hele organisatie bij Ajax belangrijk is om te weten welke mensen op welke posities komen. Dat weten we, maar door omstandigheden is het nog niet ingevuld. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, dan pas kun je door. Op het veld kun je pas in de winter weer iets doen, al kun je er niet opnieuw acht halen. Je moet een goede analyse op het team loslaten: wat kun je nog doen in de winter? Voor de rest moet je hopen dat de staf die er nu komt het een beetje op de rit gaat krijgen.”

Gaat Steven Bergwijn weg bij Ajax?

Blind krijgt van Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot de vraag wat de rol van de RvC bijvoorbeeld is rondom de Saudische interesse in Steven Bergwijn. Hij geeft aan dat de technische beleidsbepalers in principe over die kwestie gaan. "Maar dat is moeilijk, want er is nog geen technisch directeur en ook geen algemeen directeur. Het is moeilijk om daar echt concrete beslissingen over te nemen met elkaar, maar het is wel nodig. Dat vraagt veel overleg." De Boer krijgt de vraag hoe hij aankijkt tegen de mogelijke stap van Bergwijn naar Al-Ettifaq. "Zeker als je er nog wat aan kunt verdienen, denk ik dat het een mooie deal is. Het is nu niet zo dat Steven de sterren van de hemel speelt. We dachten aanvankelijk dat hij de Eredivisie was ontgroeid, maar het is nu een stuk minder."