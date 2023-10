Davids pakt lichtpuntje van Ajax aan: ‘Normaal word je dan naar het tweede verbannen’

Edgar Davids vindt het gebrek aan ervaring bij Ajax problematisch, zo zegt de oud-middenvelder maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. Hij vindt bijvoorbeeld het groot aantal wedstrijden dat Jorrel Hato dit seizoen al speelde, tekenend voor de situatie bij de Amsterdamse club.

Hato, zeventien jaar, miste dit seizoen nog geen minuut voor Ajax. Hij kwam in alle competities tot dertien wedstrijden en maakte deze allemaal vol. “Nu heb je zo’n Hato: die is zeventien jaar. Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld? Normaliter moet een zeventienjarige toch niet zoveel wedstrijden spelen? Dat is niet de bedoeling”, stelt Davids.

Davids erkent de kwaliteiten van Hato, die dit seizoen al als centrumverdediger en linksback speelde, maar vindt niet dat de jongeling al klaar is voor het grote werk. “Ik zie hem fouten maken waarvan ik denk: normaliter word je dan voor een maand naar het tweede verbannen en krijg je even rust.”

“Je ziet dat zo’n jongen steeds moet spelen. Dat is voor mij eigenlijk een teken aan de wand”, vervolgt de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Juventus en het Nederlands elftal. “Als Ajax dat moet doen, dan is de nood zeer hoog. Het is natuurlijk wel een talentvolle jongen, dat staat buiten kijf, maar hij is nog steeds pas zeventien jaar.”