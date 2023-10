De Mos ergert zich aan Kraay: 'Noem de namen! Wie staan er op het middenveld, weet je dat?'

Bij Goedemorgen Eredivisie is zondagochtend een felle discussie ontstaan tussen Aad de Mos en Hans Kraay junior over Jong Oranje. In het bijzijn van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger, die zich grotendeels afzijdig hield, zette De Mos vraagtekens bij de kennis van Kraay over de talentenploeg. Jong Oranje is met twaalf punten uit vier duels foutloos begonnen aan de kwalificatie voor het EK 2025, maar De Mos en Kraay verschilden van mening over hoeveel waarde aan die wedstrijden gehecht moet worden.

Allereerst werden beelden getoond van de vorige uitzending van Goedemorgen Eredivisie, waarin Kraay zich uitliet over de situatie bij Jong Oranje. “Ik lees overal: het plezier is terug bij Jong Oranje sinds Reiziger er is”, zei Kraay toen. “Ik zie het als een gevalletje: de koning is dood, lang leve de nieuwe koning. Laten we nou niet doen alsof het zo is dat Erwin van de Looi er een zooitje van heeft gemaakt en het plezier nu terug is onder Reiziger omdat we een paar ballen erin schieten tegen Jong Gibraltar.” Kraay kreeg toen te horen dat Reiziger een week later zou aanschuiven en vroeg of de bondscoach naast hem kon zitten.

Zo geschiedde zondagochtend. Kraay herhaalde dat het ‘heel makkelijk’ is om te zeggen dat het plezier terug is; Reiziger beaamde dat Van de Looi ‘het goed heeft gedaan’ bij Jong Oranje. De meest felle discussie was dan ook niet die tussen Reiziger en Kraay, maar tussen De Mos en Kraay. In het praatprogramma benadrukte De Mos dat Oranje goede resultaten heeft geboekt in wedstrijden die niet per definitie makkelijk waren.

Oranje won van Moldavië (3-0), Noord-Macedonië (0-2), Georgië (0-3) en Gibraltar (0-5). “Hij doet het gewoon heel erg goed”, zei De Mos over Reiziger. “Ik begrijp niet wat Hans vertelde over spelplezier. Het gaat me niet om spelplezier. De uitvoering is gewoon heel goed. Ik zie het DNA van het Nederlandse voetbal. Ik heb alle wedstrijden live gezien. Moldavië, Georgië, Gibraltar, dat zijn moeilijke wedstrijden.” Kraay gelooft zijn oren niet. “Kom op hé! Moeilijke wedstrijden. Gibraltar…”

De Mos vroeg vervolgens of Kraay de wedstrijden tegen Moldavië en Georgië heeft gezien; Kraay beweerde van wel. “Dan zie je echt dat er een gedachte is over de manier van voetballen”, aldus De Mos, die niet leek te geloven dat Kraay de wedstrijden inderdaad heeft gezien. “Ga nou eens praten over spelers, over linies, heb je het gezien? Hoe staan ze achterin, hoe staan ze op het middenveld? Noem de namen. Aan algemeenheden heb ik niks.” Kraay wilde de namen van de spelers niet noemen. De Mos: “Wie is de draaischijf van het elftal?!”

Volgens De Mos is Reiziger erin geslaagd om ‘de goede spelers op de goede plaatsen’ te zetten bij Jong Oranje. “Dat heeft Van de Looi niet gedaan. Die kan in interviews bij NPO Radio 1 alles goed uitleggen, maar onder Reiziger zie ik eindelijk het Nederlandse voetbal. Wie speelt er op het middenveld, weet je dat?”, vroeg hij nog eens aan Kraay. “Aad, het maakt mij niet uit dat je mij aan wilt vallen. Ik val Michael helemaal niet aan. Ik zeg alleen dat we niet opeens moeten doen alsof het plezier terug is.” De Mos antwoordde: “Het voetbal is terug. Dan komt het plezier vanzelf.”

Voor de nieuwsgierigen: Devyne Rensch, Neraysho Kasanwirjo, Jorrel Hato en Björn Meijer vormden in de laatste interland tegen Gibraltar op 17 oktober de achterhoede. Dirk Proper, Ruben van Bommel en Kenneth Taylor stonden op het middenveld. De voorhoede werd gevormd door Million Manhoef, Noah Ohio en Myron van Brederode. De keeper was Calvin Raatsie.