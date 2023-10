Derksen valt iets op aan interview Maduro: 'Het is gek dat hij dat zegt'

Johan Derksen vindt dat Hedwiges Maduro een gekke opmerking heeft gemaakt in zijn interview met Veronica. Toen de tijdelijke trainer van Ajax zijn toekomst in Amsterdam besprak, zei hij iets wat bij het boegbeeld van Vandaag Inside de wenkbrauwen deed fronsen.

Maduro werd tijdens het interview door Noa Vahle gevraagd of hij aanblijft als assistent als er een nieuwe hoofdtrainer komt. "Ik denk het wel, maar je weet het nooit in het voetbal. Ik weet wel dat Ajax mij heeft gehaald en mij al heel lang wilde halen. Ik ben niet door Maurice gehaald. Ik was al in een vroeger stadium in beeld. Ik weet niet hoe het straks gaat. De nieuwe hoofdtrainer heeft altijd alle recht om zijn eigen staf te formeren, dus we zullen zien."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Derksen is het gek dat Maduro aangaf dat een hoofdtrainer altijd de vrijheid heeft om een technische staf samen te stellen. "Daarom is Peter Bosz weggegaan, omdat hij dat niet mocht", doelt Derksen op de interne machtsstrijd die Bosz in 2017 dwong tot een vertrek bij Ajax. De 59-jarige trainer maakte destijds na één seizoen in Amsterdamse dienst de overstap naar Borussia Dortmund.

Derksen vindt het ook opvallend dat Maduro in het interview benoemt dat hij niet door Steijn is gehaald. "Hij zei met niet zo veel woorden dat Ajax al een hele tijd aan hem zat te trekken, dat ze hem er per se bij wilden hebben. Nou, dat lijkt me ook een beetje overdreven. Maar het is een nette jongen, hoor."