Deschamps maakt Franse selectie voor duel met Oranje bekend, ook Ajax-beul maakt kans op speeltijd

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft de 23-koppige selectie bekendgemaakt die het in de komende interlandperiode opneemt tegen het Nederlands elftal (13 oktober) en Schotland (17 oktober). Daarin is opnieuw plaats voor (31), in september nog trefzeker namens Olympique Marseille tegen Ajax (3-3).

De vice-wereldkampioen kan zoals altijd bogen op een surplus aan kwaliteit. Deschamps verwacht tegen Oranje onder meer weer veel van aanvallers als Kylian Mbappé en Antoine Griezmann, al zal laatstgenoemde weer tussen middenveld en aanval komen te spelen, zo bevestigde de keuzeheer donderdag.

Mbappé ligt op op zijn beurt onder vuur in Frankrijk omdat hij de afgelopen wedstrijden geen schim van zichzelf leek bij zijn club Paris Saint-Germain, waarbij de afstraffing tegen Newcastle United in de Champions League (4-1) van donderdag het absolute dieptepunt vormde. Deschamps maakt zich echter geen zorgen: "Hij is inderdaad niet in zijn beste vorm, net als de rest van zijn club. Maar met alles waartoe hij in staat is heeft Kylian een grote impact op het team", wordt de bondscoach geciteerd door RMC Sport.

Ook Olympique Marseille-verdediger Clauss is dus opgeroepen door Deschamps. De keuzeheer liet hem in maart 2022 als rechtermiddenvelder debuteren en gunde Clauss inmiddels zes keer speelminuten. Bij zijn club is hij tegenwoordig echter een linie naar achteren geschoven: "Vorig seizoen speelde hij daar niet, maar hij is een concurrent voor de positie van rechtsback", aldus Deschamps. Dat het momenteel behoorlijk rommelt bij l'OM was voor de bondscoach geen probleem: "Ik bemoei me uit principe nooit met wat er bij de clubs gebeurt."