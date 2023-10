Mbappé zondebok bij PSG: 'Hét symbool van dit scheepswrak'

krijgt er flink van langs in de Franse media na de zware nederlaag die Paris Saint-Germain leed bij Newcastle United (4-1). De Franse superster begon uitstekend aan het seizoen, maar kon in Engeland geen potten breken.

RMC Sport zet de statistieken van Mbappé op een rijtje. "In totaal raakte hij slechts 52 ballen", schrijft men, "het derde laagste achter Randal Kolo Muani (24) en Gonçalo Ramos (44). Hij slaagde er slechts in drie belangrijke passes te geven, waaronder een inworp op Vitinha aan het einde van de wedstrijd", vervolgt het.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Mbappé met acht treffers uit evenzoveel duels prima aan het seizoen begon, lijkt de koek inmiddels op te zijn. "De spits was niet doorslaggevend in de laatste drie ontmoetingen van PSG", stipt RMC aan. Na het zomerse vertrek van Lionel Messi en Neymar is Mbappé de enige overgebleven superster in het elftal van Luis Enrique, maar die status maakte hij in Newcastle niet waar: "Hij was het symbool van dit scheepswrak in Noord-Engeland", luidt dan ook de pijnlijke conclusie.

Feesten

Journalist David Riolo haalt de uitspraken die Mbappé vorig seizoen aan het adres van Neymar deed erbij. "We zullen goed moeten eten en slapen", sprak de Fransman destijds, een verwijzing naar het naar verluidt onprofessionele gedrag van de Braziliaan in de Franse hoofdstad. Inmiddels is Neymar vertrokken maar is het juist Mbappé die niet voor zijn sport lijkt te leven. "Het is meer dan problematisch", schrijft Riolo. "Met de feesten die Mbappé op dit moment viert in Parijs en de reputatie die hij in de stad opbouwt moet hij heel voorzichtig zijn met de zaken die hem in de nabije toekomst kunnen overkomen. Ik had al gewaarschuwd: kijk uit voor wat Kylian Mbappé aan het worden is", besluit de journalist.