Franse defensie geteisterd door blessures: Didier Deschamps ziet liefst drie verdedigers wegvallen

Waar het Nederlanders elftal in de komende interlandperiode geen beroep kan doen op onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo, moet de Franse bondscoach Didier Deschamps het stellen zonder , én . De verdedigers moeten de interlands tegen Oranje en Schotland aan zich voorbij laten gaan.

Het uitvallen van Koundé is een grote aderlating voor Frankrijk. De verdediger had zondagavond weliswaar een basisplaats bij FC Barcelona in de uitwedstrijd tegen Granada (2-2), maar moest zich nog vóór het rustsignaal laten vervangen. Koundé is niet alleen bij FC Barcelona, maar ook in de Franse nationale ploeg een vaste waarde. Zo had hij op 24 maart nog een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen het Nederlands elftal (4-0). Ook in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Ierland (2-0) verscheen hij aan de aftrap.

De verdediger van FC Barcelona wordt vervangen door Malo Gusto. De rechtervleugelverdediger van Chelsea moet zijn debuut voor de nationale ploeg nog maken. Koundé is dus niet de enige verdediger die de interlands tegen Nederland (EK-kwalificatie) en Schotland (vriendschappelijk) aan zich voorbij moet laten gaan. Saliba heeft zich eveneens afgemeld voor de komende wedstrijden. De Arsenal-verdediger deed zondagavond nog negentig minuten mee in de kraker tegen Manchester City, maar heeft een pijnlijke teen en blijft daardoor beschikbaar voor zijn club ‘om deze chronische blessure’ te behandelen. Saliba wordt vervangen door Jean-Clair Todibo. Todibo maakte op 12 september zijn debuut in de nationale ploeg.

Naast Koundé en Saliba is ook Upamecano deze interlandperiode dus niet van de partij. De centrale man van Bayern München viel zondag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Freiburg en kampt met een hamstringblessure. Axel Disasi is zijn vervanger. De Chelsea-verdediger kwam tot op heden vier keer in actie voor de nationale ploeg. Bondscoach Deschamps heeft ondanks het uitvallen van Koundé, Saliba en Upamecano nog voldoende te kiezen achterin. Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté en Benjamin Pavard zijn de andere verdedigers die vorige week een uitnodiging ontvingen.

Het Nederlands elftal en Frankrijk ontmoeten elkaar vrijdagavond in Amsterdam. De Fransen gaan met vijftien punten uit vijf wedstrijden aan de leiding in groep B van de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland van volgend jaar. Nederland heeft evenveel punten als Griekenland (negen), maar een beter doelsaldo.

