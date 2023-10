Deze gast in Vandaag Inside hoefde geen koekoek te doen en kreeg complimenten na uitzending

Arend Jan Boekestijn was maandagavond voor het eerst te gast in het tv-programma Vandaag Inside. De voormalig politicus en historicus gaf tekst en uitleg bij de onrust in Israël en de Gazastrook. Na de uitzending sprak Wilfred Genee in De Wandelgangen met Boekestijn over zijn debuut in de talkshow, over het waarom een vast ritueel overgeslagen werd en over de complimenten die de gast kreeg van de mensen in de show.

Bekijk het gesprek in onderstaande video.