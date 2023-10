Dick Advocaat over 'Ajax-saboteur': 'Normaal heeft hij temperament, maar het is nu een dood vogeltje'

Kenneth Perez en Marciano Vink spraken zondagavond van ‘sabotage’ bij . De Ajacied viel zo slecht in, dat de ESPN-analisten dachten dat Berghuis de boel bewust verstoorde. Dick Advocaat gaat bij Veronica Offside dieper in op deze uitspraken.

“Hij liep niet met zijn man mee, hij deed alles verkeerd, saboteerde Berghuis gister de boel?”, vraagt Wilfred Genee zich af. “Nou, laat ik het zo zeggen: hij viel niet geweldig in”, begint Advocaat, die in zijn periode bij Feyenoord trainer was van Berghuis. Wim Kieft ziet een duidelijk verschil in het gedrag van Berghuis. “Normaal gesproken is hij driftiger. En met name bij Feyenoord had hij meer temperamentvolle acties, maar wat hij gister aan het doen was leek nergens op."

Artikel gaat verder onder video

“Dat temperament hoort natuurlijk ook bij hem, maar het is nu een ‘dood vogeltje’. Dat is hij eigenlijk helemaal niet”, vindt Advocaat vervolgens. “Maar dan kun je toch nog wel werken en achter je man aan lopen?”, reageert Genee daarop. “Ja, maar daar ben je als trainer dan weer verantwoordelijk voor”, antwoordt De Kleine Generaal.

“Het leek bijna alsof Berghuis het expres deed. Het was echt krankzinnig om te zien”, sprak Perez zondagavond tijdens het ESPN-programma Dit Was Het Weekend. Ajax verloor eerder die zondagmiddag met 4-3 van FC Utrecht, waardoor het afzakte naar de zeventiende plaats in de Eredivisie.