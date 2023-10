Driessen denkt te weten over wie Slot niet helemaal tevreden is bij Feyenoord

Valentijn Driessen denkt dat Arne Slot bij Feyenoord niet helemaal tevreden is over . De Japanse spits kwam afgelopen zomer voor maximaal tien miljoen euro over van Cercle Brugge, maar heeft mede door de uitstekende prestaties van nog maar weinig gespeeld.

Giménez maakte zondag tegen PEC Zwolle alweer zijn elfde en twaalfde doelpunt van het seizoen in de Eredivisie. "Bij Feyenoord-supporters is hij al een fenomeen, maar ook bij Slot. Normaal gesproken is Slot altijd heel voorzichtig om een mening over spelers te geven, maar hij zei dat hij dolblij is met Giménez, wat ook weer aangeeft dat hij niet helemaal tevreden is over Ueda", begint Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Driessen kan zich wel voorstellen dat Slot ontevreden is over Ueda. "Hij scoorde… Nou ja, eigenlijk scoorde hij niet, maar hij was wel betrokken bij de 0-1 tegen Atlético Madrid. Hij maakte daar niet de indruk die je verwacht van een spits van Feyenoord. Giménez zit in zó'n flow, die kan iedere ploeg gebruiken. Tegen PEC Zwolle maakte hij het verschil. Als hij dat gemiddelde blijft volhouden, zou dat geweldig zijn."

Ueda speelde in alle competities tot nu toe 172 minuten voor Feyenoord. Tot nu toe maakte hij één doelpunt voor de Rotterdamse club. Dat was in de 1-5 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht op 3 september.