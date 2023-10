Driessen schrikt bij Ajax: 'Is er iets mis met zijn gezichtsvermogen?'

Valentijn Driessen vraagt zich in zijn column in De Telegraaf af of er wat mis is met het gezichtsvermogen van . De verdediger van Ajax grossierde in de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene (1-1) in balverlies en maakte enkele dagen later tegen AZ (1-2) ook geen bijster sterke indruk als centrale verdediger.

Ávila is één van de twaalf spelers die afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Ajax is gehaald. Volgens Driessen voegen alle aankopen niets aan de selectie toe. "Sommigen vroegen zich af of Gaston Avila, Jakov Medic, Georges Mikautadze en Chuba Akpom werkelijk van Eerste Divisie-niveau zijn. Tegen AZ bevestigde het kwartet miskopen dit met regelrechte wanprestaties. Bij Avila vraag je je af of er iets mis is met zijn gezichtsvermogen als je ziet dat hij bijna iedere bal inlevert bij de tegenstander", aldus Driessen.

Ajax nam Ávila in de zomerse transferperiode voor 12,5 miljoen euro voor Antwerp. Door bonussen kan de transfersom met nog eens twee miljoen euro oplopen. Hoewel de Argentijn als linksback naar de Johan Cruijff ArenA is gehaald, gebruikt Maurice Steijn hem nu als centrale verdediger. Jorrel Hato, die eerst in het hart van de defensie stond, was de afgelopen wedstrijden de linksback van de Amsterdammers.

Van de twaalf aanwinsten is Ávila één van de weinigen die op dit moment een basisplaats heeft bij Ajax. Tegen AZ moesten Diant Ramaj, Anton Gaaei, Branco van den Boomen, Chuba Akpom, Georges Mikautadze, Borna Sosa en Benjamin Tahirovic plaatsnemen op de bank. Josip Sutalo en Sivert Mannsverk ontbraken vanwege fysieke problemen in de selectie.