Duitsland na rust alsnog langs PSV-duo bij debuut Nagelsmann op de bank

Julian Nagelsmann (36) heeft met een 1-3 overwinning op de Verenigde Staten gedebuteerd als bondscoach van Duitsland. De oud-trainer van onder meer RB Leipzig en Bayern München werd recent aangesteld als vervanger van de ontslagen Hansi Flick en heeft de taak Die Mannschaft op de rails te krijgen voor het EK dat komende zomer in eigen land wordt gehouden.

In East Hartford begon Team USA met PSV-verdediger Sergiño Dest in de basis, net als regelmatig in Eindhoven deed de huurling van FC Barcelona dat als linksback. Hij zag Christian Pulisic net binnen het halve uur op fraaie wijze voor de 1-0 zorgen; de uithaal van de AC Milan-aanvaller was doelman Marc-André Ter Stegen te machtig. Kort voor rust bracht aanvoerder Ilkay Gündogan de Duitsers van dichtbij echter weer op gelijke hoogte.

Halverwege bracht Gregg Berhalter, de bondscoach van de VS, voormalig Heracles-middenvelder Luca de La Torre binnen de lijnen.Hij kon niet voorkomen dat Duitsland na rust alsnog afstand zou nemen van de Amerikanen. Eerst schoot Borussia Dortmund-aanvaller Niclas Füllkrug na 58 minuten de 1-2 tegen de touwen, drie minuten later zorgde Jamal Musiala (Bayern München) voor de 1-3. Kort na de treffer van Musiala gunde de Amerikaanse bondscoach ook de tweede PSV'er uit zijn selectie speeltijd: spits Ricardo Pepi kwam in het veld voor Folarin Balogun.

Na de oefenzege blijven de Duitsers nog even in de Verenigde Staten. Aanstaande woensdag is Mexico namelijk de tweede tegenstander die wacht in deze interlandperiode. Het vriendschappelijke duel met de ploeg van Eredivisie-topscorer Santiago Giménez wordt om 2.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) afgewerkt in Philadelphia.