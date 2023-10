Duitsland bij debuut Nagelsmann al snel op achterstand: heerlijke uithaal Christian Pulisic

De kersverse Duitse bondscoach Julian Nagelsmann is niet goed begonnen aan zijn helse klus om Die Mannschaft klaar te stomen voor het EK dat volgend jaar in eigen land wordt georganiseerd. In het oefenduel in en tegen de Verenigde Staten opende (AC Milan) nog binnen het halve uur de score met een schitterend schot in de verre hoek, dat Barcelona-doelman te machtig was.

Nagelsmann werd recent aangesteld als opvolger voor de ontslagen Hansi Flick, die na een serie teleurstellende resultaten in oefenduels het veld moest ruimen. Omdat de Duitse ploeg als gastland automatisch geplaatst is voor de eindronde van komende zomer, speelt de ploeg in aanloop naar het toernooi enkel vriendschappelijke duels, maar ook tegen de Amerikanen lijkt het lek dus nog niet boven.

🇺🇸 1-0 🇩🇪



That’s a bad man right there. Christian Pulisic with a beauty! 😍

pic.twitter.com/psgUJW7REJ — Major League Soccer (@MLS) October 14, 2023

Overigens wist Team USA de voorsprong niet vast te houden tot de rust: vijf minuten voor de ploegen aan de thee gingen reageerde aanvoerder Ilkay Gündogan attent en schoot de Barcelona-speler van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen.