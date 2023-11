Barcelona deelt beelden emotioneel weerzien pechvogel Gavi en ploeggenoten

Gavi is terug in Barcelona. De 19-jarige middenvelder raakte afgelopen zondag zwaar geblesseerd in het EK-kwalificatieduel tussen Spanje en Georgië, dat La Roja met 3-1 wist te winnen. Op X deelt de club beelden van het weerzien van de Golden Boy van 2022 met zijn teamgenoten.

Op krukken komt Gavi aan bij de gym van de club, zo is te zien op de vrijgegeven beelden, waar hij met een knuffel wordt onthaald door trainer Xavi Hernández. Daarna is te zien hoe ploeggenoten als Marcos Alonso, Lamine Yamal, João Félix en later ook doelman Marc-André Ter Stegen zich over hem ontfermen. Ook wordt er geapplaudisseerd voor de onfortuinlijke jongeling.

Gavi scheurde in het duel met de Georgiërs zijn kruisband en staat voor een lange revalidatie: volgens de eerste berichten ontbreekt hij de rest van het seizoen bij de Catalanen en moet hij ook het EK van komende zomer aan zich voorbij laten gaan. De Spaanse dokter Luis Ripoll sprak de hoop uit dat de meniscus van de middenvelder niet beschadigd is, in dat geval zou zelfs zijn carrière in gevaar kunnen komen.