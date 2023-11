Gavi moet vrezen voor inktzwart scenario: 'Dan is zijn loopbaan zelfs in gevaar'

De voetbalcarrière van FC Barcelona-talent Gavi komt mogelijk in gevaar, zegt de Spaanse dokter Luis Ripoll. De negentienjarige middenvelder raakte zondag zwaar geblesseerd in het EK-kwalificatieduel met Georgië en lijkt de rest van het lopende seizoen én het EK in Duitsland sowieso aan zich voorbij te moeten laten gaan.

Gavi ging na zo'n twintig minuten bij een acrobatische balaanname naar de grond met knieklachten, keerde na een behandeling nog wel terug op het veld om na één actie alsnog - in tranen - te worden gewisseld. Bondscoach Luis de la Fuente meldde na de wedstrijd dat de twee momenten los van elkaar stonden, maar dokter Ripoll, gespecialiseerd in sportblessures, spreekt dat tegenover Onda Cero tegen: "De kruisband scheurt bij die eerste actie, dit is textbook", aldus de medicus.

Uit de eerste testresultaten blijkt dat Gavi zijn kruisband gescheurd heeft en daardoor op z'n vroegst in juli 2024 weer aan zijn rentree op het veld zou mogen denken. Ripoll schetst echter een inktzwart scenario voor de Golden Boy van 2022: "Als het alleen om de kruisband gaat dan praten we over zeven tot acht maanden", begint hij, "Maar als de meniscus ook beschadigd is, vooral de buitenste, dan zou de loopbaan van de speler zelfs in gevaar kunnen zijn." Dat zou dan echter wel afhankelijk zijn van het soort schade en de precieze locatie ervan.

Het meespelen van Gavi in het duel met de Georgiërs wordt in Spanje sowieso in twijfel getrokken. De Spanjaarden waren voorafgaand aan het duel immers al verzekerd van kwalificatie voor het EK, De la Fuente besloot dan ook om zijn basiself op negen plaatsen te wijzigen ten opzichte van de wedstrijd van drie dagen eerder, uit bij Cyprus (1-3 winst). Alleen Gavi en Real Sociedad-verdediger Roben Le Normand bleven staan, voor de het Barcelona-talent betekende dat alweer de 21ste wedstrijd die hij dit seizoen speelde.