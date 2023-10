Eén Ajacied in Elftal van de Week ondanks dramatische middag in Utrecht: 'Heeft belangrijke wapens'

Ajax beleefde zondag op bezoek bij FC Utrecht (4-3) niet voor het eerst dit seizoen een dramatische middag. Het regent dan ook onvoldoendes bij de Amsterdammers. Eén Ajacied is er desondanks in geslaagd een plekje te bemachtigen in het Elftal van de Week van De Telegraaf. krijgt van voormalig Oranje-international Romano Denneboom de complimenten voor zijn optreden in De Galgenwaard.

Over Sosa is de afgelopen weken voldoende gezegd en geschreven. De Kroaat maakte op Deadline Day de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. Een paar weken na zijn komst bracht de NOS naar buiten dat Sven Mislintat Sosa via een zakenpartner naar Amsterdam had gehaald. De recordkampioen stelde vervolgens een onderzoek in naar de werkwijze van Mislintat, die niet veel later na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op straat werd gezet. Sosa had in die wedstrijd nog een basisplaats, maar hoefde in de daaropvolgende wedstrijden tegen RKC Waalwijk, AEK Athene én AZ niet op speelminuten te rekenen.

Artikel gaat verder onder video

De Kroatische vleugelverdediger had zondagmiddag in De Galgenwaard prompt een basisplaats. Hij ging in de fout bij de openingstreffer van FC Utrecht, maar zorgde er met twee assists hoogstpersoonlijk voor dat Ajax zich terug in de wedstrijd wist te knokken. Hoewel de Amsterdammers uiteindelijk met lege handen achterbleven, hoort Sosa volgens Denneboom bij de beste elf spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie. “Hij gaf twee assists waardoor het weer een wedstrijd werd. Momenteel is het voor elke Ajax-speler lastig, want je kan meer fout dan goed doen”, vertelt de oud-speler van onder meer N.E.C. en FC Twente in De Telegraaf.

“Hij heeft met zijn trap en diepgang belangrijke wapens en ik ben wel benieuwd naar hem als hij straks met meer vertrouwen zal rondlopen”, zegt Denneboom. Sosa was volgens Denneboom niet de enige linksback die zich in De Galgenwaard van een goede kant liet zien. “Knap trouwens dat Yannick Leliendal zich bij zijn basisdebuut in zo’n wedstrijd staande hield aan de andere kant.”