Eén Ajax-aankoop maakt veel indruk op Perez: ‘Daar ben ik echt heel erg van gecharmeerd’

Kenneth Perez is onder de indruk van Ajax-doelman . De Amsterdammers haalden in de afgelopen transferwindow de ene na de andere nieuwe speler naar de Johan Cruijff ArenA, maar weinig hebben vooralsnog aan de verwachtingen kunnen voldoen. Ramaj heeft daarentegen weinig kansen nodig gehad om te laten zien dat hij een betere keeper is dan Jay Gorter. Dat vindt Perez althans.

Sven Mislintat verbaasde vriend en vijand door in een vroeg stadium Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic naar Amsterdam te halen. De start van de Duitse directeur voetbalzaken op de transfermarkt smaakte in Amsterdam en omgeving naar meer, maar het duurde vervolgens even voordat de volgende aankopen werden gesignaleerd. Toen Mislintat weer beet had, volgden er opnieuw veel verbaasde reacties. Toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn had op dat moment weliswaar al de beschikking over doelmannen Geronimo Rulli, Jay Gorter en Remko Pasveer - die wel geblesseerd raakte - maar Mislintat besloot desondanks een nieuwe keeper te halen.

Artikel gaat verder onder video

Ramaj maakte voor een paar miljoen euro de overstap van Eintracht Frankfurt naar Ajax. Hij mocht zich in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund voor het eerst laten zien en leek de stand-in van Rulli te worden. Maar toen de Argentijn een week later in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd naar de kant ging, kwam niet Ramaj maar Gorter binnen de lijnen. Diezelfde Gorter moest zich een week geleden noodgedwongen laten vervangen en staat nog steeds aan de kant, waardoor Ramaj de tijd heeft om zich te bewijzen. En dat gaat hem vooralsnog goed af, ondanks de nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en PSV. “Er is één aankoop bij Ajax waarvan ik denk: nou, dat is écht een voltreffer. En dat is de keeper, Ramaj”, zei Perez zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

De Duitse doelman, met zijn 22 jaar nog erg jong, krijgt vooral complimenten voor zijn voetballende kwaliteiten. “Daar ben ik echt heel erg van gecharmeerd. Hij voegt écht iets toe in je opbouw”, vervolgde Perez. De analist zag wel dat Ramaj in de uitwedstrijd tegen PSV één keer iets te veel risico nam. De doelman speelde de bal naar een medespeler terwijl die vol op de huid werd gezet door een PSV’er. Hirving Lozano kreeg de bal vervolgens voor zijn voeten, maar gelukkig voor Ramaj liep dat moment met een sisser af. “Hij had één gek balletje, dat had wat harder en meer aan de linkerkant gemoeten”, aldus Perez, die ook erg te spreken is over de ‘keeperskwaliteiten’ van Ramaj. “Ik vond hem tegen Brighton al goed. Dit is echt een keeper waarmee je verder moet gaan, niet met Gorter. Vergeleken met hem is dit echt kwaliteit.”