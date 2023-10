Eerste avontuur in technische staf valt in het water voor Wesley Sneijder

Wesley Sneijder was dicht bij zijn eerste avontuur in de technische staf. De recordinternational van het Nederlands elftal leek lang op weg naar een rol bij Ajax, maar uiteindelijk werd hij toch niet toegevoegd aan de technische staf van Maurice Steijn. Dick Advocaat had hem ook graag mee willen nemen, maar dat is eveneens in het water gevallen.

Dat vertelden Wilfred Genee en Wim Kieft maandagavond bij Vandaag Inside, waar Sneijder niet aanwezig was. Het idee was dat Advocaat bondscoach werd van de nationale ploeg van Curaçao, maar dat hij dat zou doen met een groepje naasten. Volgens Genee gaat dat om Kees Jansma, Sneijder en Cor Pot, die De Kleine Generaal moesten ondersteunen.

“Hij wilde het met een groepje doen”, lichtte Genee toe over Advocaat, die eveneens zelf niet aanwezig was in de studio. Sneijder zou ook gaan helpen, maar uiteindelijk gaat het dus niet door. Hugo Borst denkt dat het een wijs besluit is van Advocaat. “Heel verstandig. Je hebt een ondergrens, Curaçao, kom op”, zei de journalist in de tv-uitzending.

Volgens Genee ging het uiteindelijk maar om twee wedstrijden die de groep rond Advocaat zou doen voor Curaçao. De oefenmeester maakte een andere keuze, omdat er te veel losse eindjes waren in de organisatie van het voetballand. Voor Sneijder is het na Ajax en eerder FC Utrecht opnieuw een tegenvaller, zeker omdat hij op langere termijn graag alsnog een rol wil hebben in een technische staf.

