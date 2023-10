Enorm compliment voor Feyenoord ondanks domper vlak voor rust: 'Het eerste woord dat me te binnen schiet is...'

Feyenoord heeft woensdagavond nagelaten zich te belonen voor een uitstekende eerste helft op bezoek bij Atlético Madrid. De regerend kampioen van Nederland was in de eerste 45 minuten veel sterker dan de huidige nummer vier van Spanje, maar zocht door een doelpunt van Antoine Griezmann in de blessuretijd met een 2-2 tussenstand de kleedkamer op. Hoewel Feyenoord in de tweede helft dus nog vol aan de bak moet om met een overwinning huiswaarts te keren, kan het rekenen op enorme complimenten voor het spel dat het op de mat heeft gelegd.

Het ging in de eerste helft tussen Atlético Madrid en Feyenoord van hot naar her. De Rotterdammers openden al na een paar minuten de score, maar kregen vijf minuten later al de gelijkmaker om de oren. Ze leken daardoor even van slag, maar rechtten gaandeweg de eerste helft de rug. Feyenoord kwam via Dávid Hancko andermaal op voorsprong en kreeg vervolgens kansen op de 1-3. Die viel niet, waardoor 1-2 de ruststand leek te worden. Maar Atlético kwam vlak voor het rustsignaal toch nog op gelijke hoogte.

Hoewel het Feyenoord dus niet is gelukt met een voorsprong de rust te bereiken, kan de ploeg van trainer Arne Slot volgens onder anderen Jeroen Grueter (NOS) en Willem Vissers (de Volkskrant) terugkijken op een uitstekende eerste helft. Volgens Grueter was er in de eerste 45 minuten in het Wanda Metropolitano zelfs sprake van 'machtsvertoon' van de Rotterdammers. Een treffer van Griezmann in de blessuretijd van de eerste helft zorgde er echter voor dat Feyenoord na de rust opnieuw op jacht moet naar een voorsprong.

Giovanni van Bronckhorst heeft wel vertrouwen in een Rotterdamse zege. De oud-trainer, die in 2017 landskampioen werd met Feyenoord, verwacht op basis van de eerste helft dat de bezoekers er met de drie punten vandoor gaan. Dat zei Van Bronckhorst zojuist op RTL7.

