Ergernis over interview met Maurice Steijn: 'Ik had gezegd: rot jij even lekker op man'

Willem van Hanegem stoort zich enorm aan de manier waarop Ajax-trainer Maurice Steijn wordt benaderd door interviewers. Volgens De Kromme gaan de Amsterdammers nog behoorlijk stijgen op de ranglijst van de Eredvisie, waarop vooralsnog slechts de zestiende plek wordt ingenomen door de 36-voudig landskampioen.

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad krijgt Van Hanegem de vraag op welke positie hij de ploeg van Steijn na 34 wedstrijden verwacht, waarop hij een voor Ajax-fans bijzonder positief antwoord geeft: "Ik kan me niet voorstellen dat ze niet bij de eerste vier eindigen." De positie van Steijn staat door de uitblijvende resultaten van de laatste weken flink onder druk in de Johan Cruijff ArenA; speculaties over een mogelijke opvolger voor de oud-trainer van Sparta Rotterdam zijn in de media dan ook niet van de lucht.

Van Hanegem stoort zich daar behoorlijk aan: "Ik weet niet of ze ook een arbeidsbureau hebben bij ESPN", aldus het Feyenoord-icoon. "Die zitten maar te praten wie er moet komen, wie er weg moet, wie ontslagen moet worden. Dat is toch in- en intriest man? En elke keer die van Ajax, veronderstel nou dat ze het aardig hadden gedaan? Wat dan?"

Dat Steijn tot nu toe netjes antwoord geeft op vragen over een mogelijk ontslag, begrijpt Van Hanegem dan ook niet: "Als ik trainer ben en er komt elke keer een of andere sufferd vragen: 'Het zal wel afgelopen zijn', dan zou ik zeggen: 'Joh, rot jij even lekker op man'."